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Розыгрыши из полуфиналов Медведева против Джоковича и Рублева против Зверева попали в топ-10 лучших на турнире в Дубае

Розыгрыши из полуфиналов Медведева против Джоковича и Рублева против Зверева попали в топ-10 лучших на турнире в Дубае

ATP опубликовала подборку лучших ударов и розыгрышей с турнира в Дубае. На 10-м и на первом – розыгрыши из полуфинала Даниила Медведева против Новака Джоковича.

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