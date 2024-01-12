История и современность. Великий учитель и нерадивые ученики

19 декабря 2023 года, обозначив на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ приоритетные направления внешнеполитической стратегии России в современных условиях, Владимир Путин следующими словами определил перспективы российско-украинских отношений: «История всё расставит.
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