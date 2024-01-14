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Петровский парк

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Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В столице продолжается сбор подписей Сегодня в Москве в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что он поддержал решение о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.

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