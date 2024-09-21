Депутат Ковалёва ищет управу на главу орловского департамента Карпова в прокуратуре

Депутат Орловского облсовета глава Торгово-промышленной палаты Светлана Ковалёва обратилась в региональную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку бездействию главы Департамента по проектам развития территорий Андрея Карпова.
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