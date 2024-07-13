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Макдэвид обошёл Кучерова в борьбе за приз лучшему игроку НХЛ от ESPY Awards

Макдэвид обошёл Кучерова в борьбе за приз лучшему игроку НХЛ от ESPY Awards

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил приз лучшему игроку НХЛ от ESPY Awards. В борьбе за награду канадский форвард обошёл форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, Остина Мэттьюса («Торонто») и Натана Маккиннона («Колорадо»).

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