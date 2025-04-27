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Не только о футболе

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«Барса» обыграла «Реал» в безумном финале Кубка, ЦСКА победил «Спартак» в дерби, «Зенит» потерял очки с «Динамо», «Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным и другие новости

«Барса» обыграла «Реал» в безумном финале Кубка, ЦСКА победил «Спартак» в дерби, «Зенит» потерял очки с «Динамо», «Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным и другие новости

1. «Барселона» обыграла «Реал» в экстра-таймах безумного финала и взяла Кубок Испании – 3:2! В этом матче было все: два ассиста Ямаля, первый гол Мбаппе со штрафного, отмена пенальти за фол Асенсио на Рафинье, победный мяч Кунде после ошибки Модрича.

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Комментарии
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Лена Мисько
ничего хорошего про наш вчерашний матч я сказать не могу (( цска выставил автобус - ну да... это называется грамотная оборона, но такой футбол смотреть очень неприятно первый гол цска - нельзя было засчитывать ... мойзес руками и ногами висел на Бабиче, он не добрался по этой причине, если это не фол, то... я не знаю тогда, что такое нарушение правил...  пенальти на поставленный - вообще ... за гранью: очевидно, Обляков не боролся за мяч - шел конкретно сносить Маркиньоса. И снес. Почему это не нарушение - непонятно  вот то, что сотворил Зобнин - да... подарок коням
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16 час.
КУАТ
Очень жаль.
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15 час.
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