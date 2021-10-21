Уровень безработицы в Татарстане составил 0,75%

В Татарстане уровень безработицы составил 0,75% от численности рабочей силы. По состоянию на 20 октября в республике насчитывается 15 277 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 246 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату.
В Татарстане уровень безработицы составил 0,75% от численности рабочей силы. По состоянию на 20 октября в республике насчитывается 15 277 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 246 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату.
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