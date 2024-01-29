Ансамбль народной музыки «КалиНА-Арт» из Твери прошел в финал Всероссийского конкурса

Народный самодеятельный коллектив ансамбль народной музыки «КалиНА-Арт» Тверского областного Дома народного творчества принял участие в первом этапе VII Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов имени Калинина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии