Выстрел в мертвую зону

Фото: Минобороны РФ Подствольный гранатомет как новая единица оружия потребовался тогда, когда между предельной дистанцией броска ручной гранаты и минимальной дистанцией минометного огня образовалась недоступная мертвая зона.
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