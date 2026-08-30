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Строительство 21 века

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Как я победила портулак на участке: рабочие методы против живучего сорняка

Как я победила портулак на участке: рабочие методы против живучего сорняка

Портулак — одно из тех растений, которые способны довести до отчаяния даже опытного огородника. Он не просто переживает неблагоприятные условия, а буквально процветает там, где другие культуры сдаются.

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