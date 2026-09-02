В Крыму более 15 тысяч студентов начали обучение за счёт федерального и регионального бюджетов

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. В вузы на 6075 бюджетных мест подали более 50 тысяч заявлений, в учреждения среднего профессионального образования на 9462 места — свыше 70 тысяч.
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