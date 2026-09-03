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ВСУ пытаются сорвать детям учебный год в Запорожской области. Балицкий: Безопасность ребят - приоритет

ВСУ пытаются сорвать детям учебный год в Запорожской области. Балицкий: Безопасность ребят - приоритет

Украинские военные нанесли удар с применением беспилотников по зданию общеобразовательной школы и детского сада в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области.

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