Путин присвоил Собянину звание Героя Труда России

Президент России Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя Труда России. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
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