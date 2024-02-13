Путин: РФ будет развивать здравоохранение на передовой технологической базе

Развитие всех уровней российского здравоохранения должно осуществляться на передовой технологической базе, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Второго форума будущих технологий, посвященного инновационному развитию медицины.
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