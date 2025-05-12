Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Заморозки уничтожили 50% урожая черешни, абрикосов и персиков в южных регионах России, а также 12% посевов сахарной свеклы по всей стране, пишут СМИ.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Заморозки уничтожили 50% урожая черешни, абрикосов и персиков в южных регионах России, а также 12% посевов сахарной свеклы по всей стране, пишут СМИ.
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