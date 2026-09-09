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Царьград

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Садовод Климов рассказал, какие растения не нужно укрывать зимой

Садовод Климов рассказал, какие растения не нужно укрывать зимой

Садовод Ярослав Климов объяснил дачникам, какие растения средней полосы России могут перенести зиму без укрытия.

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