Русская весна

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Мэр Днепропетровска Филатов полетит в космос на корабле Ричарда Брэнсона (+ВИДЕО)

Мэр Днепропетровска Филатов полетит в космос на корабле Ричарда Брэнсона (+ВИДЕО)

Новость обновляется После суборбитального полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона, который состоялся 11 июля, мэр Днепропетровска Борис Филатов напомнил, что тоже является обладателем билета в космос, который приобрел еще в 2009 году.

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