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Московский комсомолец в Израиле

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НЛО или "НИТМО" (Не Имею Ни Малейшего Объяснения): Когда американские власти играют в технологическую версию "Кто хочет стать миллионером"

НЛО или "НИТМО" (Не Имею Ни Малейшего Объяснения): Когда американские власти играют в технологическую версию "Кто хочет стать миллионером"

"Технология — последняя граница в эволюции лжи" — эту фразу я только что придумал, но согласитесь, звучит глубокомысленно, особенно когда читаешь новости о загадочных объектах в небе над Нью-Джерси!Что вообще происходит в небе над Нью-Джерси?Сначала давайте разберёмся, что же такого произошло в небе над Садовым штатом, из-за чего весь интернет бурлит теориями заговора .

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