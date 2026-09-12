РФ продолжает зачистку Орехова от подразделений ВСУ. Судя по всему, остатки гарнизона ВСУ частично откатились к северной окраине, а часть присутствует в географическом центре города.
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