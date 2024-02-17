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Русский Днепропетровск

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На «плацдарме мертвецов» открыт сезон охоты русского спецназа

Александр Ситников 16 февраля 2024 г., 20:10   Контротступ ВСУ из Крынок: 35-я бригада сообщила о подготовке к драпу с левого берега На правом берегу Днепра ….

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