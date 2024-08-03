Певица Глюкоза удалила все свои посты из соцсети

﻿﻿Певица Глюкоза снова сделала что-то странное. 38-летняя певица Наталья Ионова (псевдоним Глюк'oZа) решила заблокировать друзьям и поклонникам доступ к своим публикациям в социальных сетях и удалила все посты, которые она делала за эти годы.