Филиппинский избирком попросили запретить Киболою выбираться в Сенат

Ходатайство о пересмотре решения Комиссии по выборам, отклонившей петицию на лишение права филиппинского пастора Апполона Киболоя участвовать в выборах в Сенат страны в 2025 году, подала Партия рабочих и крестьян республики, сообщила 23 декабря пресс-служба партии.
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