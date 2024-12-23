Филиппинский избирком попросили запретить Киболою выбираться в Сенат

Ходатайство о пересмотре решения Комиссии по выборам, отклонившей петицию на лишение права филиппинского пастора Апполона Киболоя участвовать в выборах в Сенат страны в 2025 году, подала Партия рабочих и крестьян республики, сообщила 23 декабря пресс-служба партии.