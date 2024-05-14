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Сборная Германии – Сборная Латвии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 15 мая

Сборная Германии – Сборная Латвии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 15 мая

В среду, 15 мая, сыграют сборная Германии и сборная Латвии в группе b Чемпионата Мира по хоккею. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе «ČEZ Арена».

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