Мурадов: попытки Киева блокировать контакты Крыма с миром потерпели фиаско

Постпредставитель республики при президенте России и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что попытки киевского режима препятствовать международным контактам Крыма потерпели фиаско.
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