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Царьград

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Травников потребовал запустить отопление в районах Новосибирской области

Травников потребовал запустить отопление в районах Новосибирской области

В Новосибирской области стартовал отопительный сезон. Решение о подаче тепла принято уже в 11 муниципальных образованиях, о чем губернатору Андрею Травникову доложил руководитель регионального министерства ЖКХ и энергетики Евгений Назаров.

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