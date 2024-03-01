В России предупредили о возможности резкого падения поставок угля

«Ъ»: поставки угля за рубеж через западные порты могут остановиться из-за пошлин Возвращение курсовых пошлин для угольной отрасли спустя два месяца после их отмены может привести к остановке экспорта через западные порты, потому что даже сейчас он находится на уровне нулевой рентабельности.