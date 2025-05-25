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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аланов получит около 40 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)

Сегодня 24-летний защитник продлил контракт с новосибирцами на два сезона. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Аланов получит около 20 миллионов рублей за каждый год соглашения.

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