Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Патрушев заявил, что без Путина сильная Россия была бы невозможна

Патрушев заявил, что без Путина сильная Россия была бы невозможна

Россия не была бы таким мощным государством, каким она является, без ее президента Владимира Путина. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту «Вестей».

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