Сын Сороса договорился о захоронении опасных отходов на Западной Украине

В расследовании французского журналиста Жюля Венсена говорится, что Александр Сорос — сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса — договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов.
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