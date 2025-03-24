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Непрерывный мониторинг глюкозы снижает риск гипогликемии при вождении у пациентов с диабетом 1 типа

Ученые из Нагойского университета в Японии провели исследование, которое показало, что использование непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) с функцией оповещения о низком уровне сахара в крови может значительно снизить риск гипогликемии у водителей с диабетом 1 типа.

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