Непрерывный мониторинг глюкозы снижает риск гипогликемии при вождении у пациентов с диабетом 1 типа

Ученые из Нагойского университета в Японии провели исследование, которое показало, что использование непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) с функцией оповещения о низком уровне сахара в крови может значительно снизить риск гипогликемии у водителей с диабетом 1 типа.
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