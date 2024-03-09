РИА Новости: ВСУ за сутки 30 раз обстреляли левый берег Днепра в Херсонщине

ВСУ за день нанесли 30 ударов по левому берегу Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов.
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