Ванилла SU

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«я подкаблучник и рад этому» - такие мужчины существуют, но не так просты, как кажутся

«я подкаблучник и рад этому» - такие мужчины существуют, но не так просты, как кажутся

Подкаблучник – это слово ругательное. Обычно мужчины стесняются того, что ими жена командует. А если кто-то из товарищей дает слабину и показывает, что супругу во всем слушается, - то становится объектом если не насмешек, то подколов и шуток.

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