В КПЛ завершился первый регистрационный трансферный период

В ночь с 23 на 24 апреля завершился первый регистрационный трансферный период для профессиональных мужских и женских клубов Республики Казахстан.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх