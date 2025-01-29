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В Чувашии жителя Подмосковья приговорили к 12 годам колонии за госизмену

В Чувашии жителя Подмосковья приговорили к 12 годам колонии за госизмену

25-летнего жителя Московской области посадили в колонию строгого режима.Верховный суд Чувашии признал 25-летнего жителя Московской области виновным по статье о государственной измене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год после освобождения.

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