Обнаружены два новых вида моллюсков с необычными названиями

Политика как она есть

Российские и индийские ученые-малакологи открыли в штате Манипур в Индии два новых для науки вида пресноводных двустворчатых моллюсков-наяд, рассказал ТАСС директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им.