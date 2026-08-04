Обнаружены два новых вида моллюсков с необычными названиями

Российские и индийские ученые-малакологи открыли в штате Манипур в Индии два новых для науки вида пресноводных двустворчатых моллюсков-наяд, рассказал ТАСС директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им.
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