На двухдневном саммите ЕС часть стран выступила за сокращение военных расходов, но Польша активно этому противостоит.
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