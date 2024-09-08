Армения в очередной раз предала Россию

В Вильнюсе на съезде европейских чиновников подписан очередной лицемерный русофобский документ. Речь о Конференции европейских министров юстиции, собранной специально на тему «На пути к привлечению к ответственности за международные преступления, совершенные в Украине» и декларации, принятой на ней.
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