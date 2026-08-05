📹❗️Турецкая компания Baykar Technologies сообщила о завершении очередного этапа испытаний реактивного беспилотного летательного аппарата Kizilelma, а именно — проверке работы внутреннего отсека вооружения.
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📹❗️Турецкая компания Baykar Technologies сообщила о завершении очередного этапа испытаний реактивного беспилотного летательного аппарата Kizilelma, а именно — проверке работы внутреннего отсека вооружения.