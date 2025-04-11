В Тюменской области инспектор ПДН встретилась со студентами колледжа

Инспектор ПДН отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени Яна Горячева в рамках цикла мероприятий посвященных 90-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних провела мероприятие со студентами Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.
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