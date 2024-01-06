"Интервидение БРИКС+" и свои кинопремии. Культура России идет в мир

Николай Арзамасцев Только не надо лепить Путина налево и направо, ваше "траливали" вообще не к месту! Россия сегодня - это ПУТИН!

Владимир Морж "которые вынужденно подсели на западную "культуру", могут реально начать с ней конкурировать, воспитывая нормальных артистов, нормальных поэтов и далее по списку." ------ я сомневаюсь, что нужно конкурировать с "отмеченные гением западными поэтами, писателями, артистами..." У них свой мир, вот пусть там и конкурируют. Есть мировая культура, которая вовсе не ограничена "культурой" Запада.