Перед Новым Годом Сергей Лавров дал большое интервью, в котором разложил стратегию своего ведомства на будущий год.
"Интервидение БРИКС+" и свои кинопремии. Культура России идет в мир
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Николай Арзамасцев
Только не надо лепить Путина налево и направо, ваше "траливали" вообще не к месту! Россия сегодня - это ПУТИН!
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18 час.
Владимир Морж
"которые вынужденно подсели на западную "культуру", могут реально начать с ней конкурировать, воспитывая нормальных артистов, нормальных поэтов и далее по списку." ------ я сомневаюсь, что нужно конкурировать с "отмеченные гением западными поэтами, писателями, артистами..." У них свой мир, вот пусть там и конкурируют. Есть мировая культура, которая вовсе не ограничена "культурой" Запада.
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15 час.
ВМ
Вениамин Мельников
нужна государственная идеология, в первую очередь в образовании и культуре, индустрии , земледелии и финансах. Нам США запретили её иметь и мы покорно согласились внедрится в "мировые" ценности,теряем свой язык.Заменили слово терпеть на толерантность,а это совсем не одно и тоже.Толерантность это безразличие, вот и пришли к тому,что имеем,имеем внедрившуюся в школах ,институтах,театрах,кино,спорте идеологию запада.За Родину вынуждены воевать за деньги.Мы за сильную,Суверенную Россию,но для этого ,прежде всего,нужна политическая воля и кадровая революция.
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8 час.
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