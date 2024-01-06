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"Интервидение БРИКС+" и свои кинопремии. Культура России идет в мир

"Интервидение БРИКС+" и свои кинопремии. Культура России идет в мир

Перед Новым Годом Сергей Лавров дал большое интервью, в котором разложил стратегию своего ведомства на будущий год.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Только не надо лепить Путина налево и направо, ваше &quot;траливали&quot; вообще не к месту! Россия сегодня - это ПУТИН!
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18 час.
Владимир Морж
&quot;которые вынужденно подсели на западную &quot;культуру&quot;, могут реально начать с ней конкурировать, воспитывая нормальных артистов, нормальных поэтов и далее по списку.&quot; ------ я сомневаюсь, что нужно конкурировать с &quot;отмеченные гением западными поэтами, писателями, артистами...&quot; У них свой мир, вот пусть там и конкурируют. Есть мировая культура, которая вовсе не ограничена &quot;культурой&quot; Запада.
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15 час.
ВМ
Вениамин Мельников
нужна государственная идеология, в первую очередь в образовании и культуре, индустрии , земледелии и финансах. Нам США запретили её иметь и мы покорно согласились внедрится в &quot;мировые&quot; ценности,теряем свой язык.Заменили слово терпеть на толерантность,а это совсем не одно и тоже.Толерантность это безразличие, вот и пришли к тому,что имеем,имеем внедрившуюся в школах ,институтах,театрах,кино,спорте идеологию запада.За Родину вынуждены воевать за деньги.Мы за сильную,Суверенную Россию,но для этого ,прежде всего,нужна политическая воля и кадровая революция.
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8 час.

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