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Возможность возвращения советской школы оценила экс-министр образования Васильева

Возможность возвращения советской школы оценила экс-министр образования Васильева

Сейчас в школы пытаются перенести "все то лучшее, чего лишились в девяностые" Экс-министр образования и просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Парламентской газете" прокомментировала возможность возращения в российские школы советских стандартов.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Какова численность министерства образования РФ ????? Уверен-там проблем с чинушами нет...А вот кадровых проблем школы-тьма ??!!!
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3 н.

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