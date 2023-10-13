Возможность возвращения советской школы оценила экс-министр образования Васильева

Сейчас в школы пытаются перенести "все то лучшее, чего лишились в девяностые" Экс-министр образования и просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Парламентской газете" прокомментировала возможность возращения в российские школы советских стандартов.
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