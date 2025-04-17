Внешнеэкономические связи между Татарстаном и Турцией активно расширяются

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан прошла рабочая встреча с турецкой делегацией, которую возглавил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии