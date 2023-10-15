Крупная полицейская операция проведена во Владивостоке в популярном месте отдыха

В столице Приморского края сотрудники полиции провели массовую операцию «Правопорядок». Ими был совершен рейд в популряном месте отдыха горожан, пресечено несколько правонарушений и один из нарушителей был доставлен в отдел, сообщает PRIMPRESS.
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