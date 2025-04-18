В ГД разработали законопроект о повышении уровня оздоровления в детских лагерях

В Госдуме разработали законопроект о повышение статуса межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей до уровня глав субъектов РФ и включении в их состав региональных органов здравоохранения.
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