Генетики рассказали, как можно продлить жизнь человека до 100 лет

Исследования генома, отвечающего за продолжительность жизни продолжаютсяСпособ продлить нормальную человеческую жизнь до ста и более лет нашли учёные Балтийского федерального университета, которые работают в составе международного коллектива.
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