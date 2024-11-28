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Царьград

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Генетики рассказали, как можно продлить жизнь человека до 100 лет

Генетики рассказали, как можно продлить жизнь человека до 100 лет

Исследования генома, отвечающего за продолжительность жизни продолжаютсяСпособ продлить нормальную человеческую жизнь до ста и более лет нашли учёные Балтийского федерального университета, которые работают в составе международного коллектива.

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