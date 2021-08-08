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Экс-наставник «Спартака» возглавит сборную Швейцарии

Экс-наставник «Спартака» возглавит сборную Швейцарии

Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин близок к назначению в сборную Швейцарии, собщает Blick. 46-летний специалист, возглавляющий «Шаффхаузен», может стать главным тренером швейцарской команды в понедельник, 9 августа.

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