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Царьград

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Компанию «ВМТ» оштрафовали за взятки руководителям «Красного креста»

Компанию «ВМТ» оштрафовали за взятки руководителям «Красного креста»

Фирма не сможет участвовать в торгах ещё два года.Компании «ВМТ», которой содействовал на торгах бывший главный врач Городской клинической больницы скорой помощи Владимира («Красный крест»), назначили штраф.

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