Авторадио

909 подписчиков

Десять золотых микрофонов "Радиомании 2021" получили проекты ГПМ Радио

В Москве лучшим представителям радиоиндустрии вручили золотые микрофоны "Радиомании". Самую престижную награду в сфере радиовещания  получили сразу десять проектов ГПМ Радио, куда входит Авторадио.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх