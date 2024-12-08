Что будет с российскими военными базами в Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Города Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, отделены от остальной части страны Сирийским прибрежным горным хребтом (хребет Джабель – Ансария).
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