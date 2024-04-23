﻿﻿Каждая девушка хотя бы раз в жизни задумывалась: «Может, мне подстричься?» Вы хотите создать боб и нервничать из-за его ежедневной укладки, ухода за ним и ненавидеть секущиеся кончики? Но, как говорится, все по-другому.